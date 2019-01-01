طرابلس.. اشتباكات مستمرة وقصف طيران وتوقعات بارتفاع حدة التصعيد

أفادت صحيفة المشهد الليبية، صباح اليوم الخميس، بأن عدد من محاور القتال بجنوب العاصمة طرابلس، تشهد في الوقت الحالي اشتباكات مستمرة بين قوات الجيش الوطني وميلشيات حكومة الوفاق.



ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية، أن الاشتباكات مستمرة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بالقرب من مطار طرابلس ولا يوجد تقدمات للطرفين.



واشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بالقرب من مزرعة بشير صالح وجامع محفوظ في منطقة الرملة.



وكانت محاور عين زارة وكوبري مطار طرابلس شهدت اشتباكات قوية، مساء أمس الأربعاء.



كما لا يزال سلاح الجو التابع للجيش الوطني مستمر بشن الغارات الجوية، حيث قام بقصف طيران حربي على احد المقرات بمدينة غريان غرب البلاد، كما شنت الطائرات غارات جوية على منطقة وادي الربيع.



وتوقعت مصادر مطلعة للصحيفة، بحدة التصعيد جنوب العاصمة خاصة بعد الكلمة الموجهه لقوات الجيش الوطني من قبل القائد العام خليفة حفتر.



وأكد المشير خليفة حفتر في كلمة متلفزة ليل الاربعاء، بثتها قناة ليبيا الحدث، أن موعد النصر الكبير قد اقترب، مضيفا أن جنود وضباط القوات المسلحة يتحلون بالإرادة القوية والإيمان بالواجب الوطني.

