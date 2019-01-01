أهالى الضبعة يستغيثون من طريق "مطروح - الإسكندرية" الساحلى.. صور

استغاث أهالي مدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح، من وجود زلط على طريق "مطروح - الإسكندرية" الساحلي، والذي خلفته إحدى مقطورات النقل عند أول سور محطة الطاقة النووية شرق قرية غزالة.



وعلى الفور وجه محافظ مطروح بسرعة تحرك الأجهزة المعنية وإزالة الزلط من الطريق؛ حفاظًا على أرواح المواطنين المسافرين على الطريق الدولي.



وقام اللواء حسين كامل، رئيس مجلس مدينة الضبعة بالدفع برجال المجلس والمعدات اللازمة ولودر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لسرعة إزالة الزلط والاطمئنان على عودة الطريق لحركته الآمنة قبل حدوث أي كارثة، حيث تم التأكد من الإزالة التامة لجميع المخلفات على الطريق والاطمئنان على عودة حركة السيارات لطبيعتها.