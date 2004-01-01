الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

بالصور.. تفاصيل حفل "بلاك تيما" بالمسرح الرومانى فى الإسكندرية

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:44 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
طباعة
ads
واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، تألقها في جذب الجماهير خاصة الشباب من خلال مهرجانها الصيفي بالمسرح الروماني في منطقة كوم الدكة بالإسكندرية، وجاءت الليله الثالثة لتؤكد أن الفنون أحد عناصر القوة الناعمة المؤثرة في تنمية المجتمع وبناء الإنسان، واتضح ذلك من حضور مئات الشباب من مختلف الأعمار في حفل فريق "بلاك تيما"، الذي نجح في استثمار طاقات الشباب من الجمهور لصالح الفن بتفاعلهم المتواصل خلال الحفل الذي تضمن مجموعة من الأغاني التي عبرت عن جيلهم، بأسلوب فنى مميز وأداء إبداعى راقً.

وقدم الفريق مجموعة من أعماله الخاصة التى تنوعت بين الاجتماعية والعاطفية، وروت قصصًا من أحلام وطموحات الأجيال الجديدة.

كما عبرت عن أفكارهم ومشاعرهم كان منها "بنت النوبة، ست الحسن، يا صديق، أنا عندى سر، النهاية، على شط النيل، بحار"، إلى جانب عدد من الأعمال بالإيقاعات النوبية و"علمونى عنيكى" لـ محمد منير.

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004، ويضم ثلاثة أعضاء، هم: أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر، كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري

منذ يوم

ضبط الشاب المتهم بحرق والده فى البحيرة

منذ حوالي 5 ساعات

التنمية المحلية: الدولة لن تتصالح مع المخالفات

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

image description

نجوم الفن في جنازة والدة يسرا

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي بالدوري

"أزارو" يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلى الموسم المقبل

أشرف زكي لـ"الدستور": "فاروق الفيشاوي بخير"

ستوديو

تنكر زهرة العلا كان بوابتها لدخول عالم الفن.. تعرف على قصتها

بسبب أعراض الاكتئاب.. الطبيب يسمح لريهام سعيد بالعودة إلى حياتها

ديانا كرزون في المؤتمر الصحفي قبل مهرجان "جرش"

مارتن لاسارتي يوضح موقفه من البقاء مع الأهلي الموسم المقبل (فيديو)

ads

رياضة

أرسنال وأستون فيلا يتنافسان على ضم "الشناوى"

"أزارو" يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلى الموسم المقبل

نجم اليونايتد السابق ينتقد تصريحات بوجبا

تشافى: لن أتردد بالتوقيع مع نيمار مجددًا

الرئيس نيوز

نص "البيان رقم واحد" للانقلاب الفاشل في السودان

مسؤول بصندوق النقد: برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المصري ينتهي في نوفمبر

ماذا قال علاء مبارك عن فيديو "التقطّيع" لوزيرة الهجرة؟

اعتقال نقيب الصحفيين السودانيين

منوعات

"فيسبوك" تكشف عن فتح تحقيق.. وإيرادات تفوق التوقعات

السياح الخليجيون يتدفقون إلى سوتشي الروسية

وفاة شاب في بث مباشر بعد تحدي "أكل الحشرات السامة"

حسناء روسية تقدم هدية غير متوقعة لرئيس وزراء اليابان

كشكول

٨٨.٠٣٪؜ نسبة النجاح "بملاحق" اعدادية الجيزة

٨٨.٠٣٪؜ نسبة النجاح "بملاحق" اعدادية الجيزة

غدًا.. إعلان نتائج أول دفعة من تظلمات الثانوية العامة

بالصور.. حفل لتكريم المعلمين المتميزين في القاهرة الجديدة

إسلام سياسي

خليفة حفتر: قريبا سنحتفل بتحرير العاصمة طرابلس

إخواني منشق: الإلحاد والإرهاب نتيجة طبيعة لتأثير أفكار الجماعة على شبابها

الانشقاقات تضرب حزب أردوغان.. وباحث سياسي يوضح الأسباب

قيادي بالدعوة السلفية: لسنا دولة داخل مصر كـ"الإخوان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
جلال حمام
أكاذيب مُراسل وصدق فنان
صفوت البياضي
النزول على سطح القمر
المزيد

الثقافة

اليوم.. ختام فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" ببيت العينى

حفل لفرقة "جو شوية فن" بطلعت حرب الثقافى.. الليلة

الليلة.. "أثر ثورة يوليو على الشعر المصرى الحديث" ببيت الست وسيلة

عالم الحيوان فى حياة الكُتّاب.. "منصور" زبون لجمعيات الرفق.. و"محفوظ" يمتلك مزرعة كلاب

صفحتنا ع الفيس بوك