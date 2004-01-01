بالصور.. تفاصيل حفل "بلاك تيما" بالمسرح الرومانى فى الإسكندرية

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، تألقها في جذب الجماهير خاصة الشباب من خلال مهرجانها الصيفي بالمسرح الروماني في منطقة كوم الدكة بالإسكندرية، وجاءت الليله الثالثة لتؤكد أن الفنون أحد عناصر القوة الناعمة المؤثرة في تنمية المجتمع وبناء الإنسان، واتضح ذلك من حضور مئات الشباب من مختلف الأعمار في حفل فريق "بلاك تيما"، الذي نجح في استثمار طاقات الشباب من الجمهور لصالح الفن بتفاعلهم المتواصل خلال الحفل الذي تضمن مجموعة من الأغاني التي عبرت عن جيلهم، بأسلوب فنى مميز وأداء إبداعى راقً.



وقدم الفريق مجموعة من أعماله الخاصة التى تنوعت بين الاجتماعية والعاطفية، وروت قصصًا من أحلام وطموحات الأجيال الجديدة.



كما عبرت عن أفكارهم ومشاعرهم كان منها "بنت النوبة، ست الحسن، يا صديق، أنا عندى سر، النهاية، على شط النيل، بحار"، إلى جانب عدد من الأعمال بالإيقاعات النوبية و"علمونى عنيكى" لـ محمد منير.



يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004، ويضم ثلاثة أعضاء، هم: أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر، كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط.