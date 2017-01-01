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رياضة

نجم اليونايتد السابق ينتقد تصريحات بوجبا

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:41 ص
جريدة الدستور
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فتح لويس ساها نجم فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق النار على بول بوجبا نجم الفريق الحالي بسبب تصريحاته في يونيو الماضي.

وكان الدولي الفرنسي قد صرح بأنه يرغب في خوض تحدٍ جديد، بعد 3 سنوات فقط من عودته إلى أولد ترافورد، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

ومن المفهوم أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يرتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن لا توجد نية لدى مسؤولي اليونايتد للتفاوض بشأن بطل العالم 2018 !.

صحيفة أخبار مانشستر المسائية نقلت تصريحات ساها والتي قال فيها "أنا منزعج بعض الشيء من تصريحاته ولكن ماذا يمكنك أن تفعل؟".

وأضاف "أجد صعوبة في فهم السبب وراء أن اللاعبين يعبرون عن أنفسهم بهذا الشكل. بقدر ما يريدون الانتقال، أنا أتفهم ذلك، ولكن لا أعتقد أن هذا شيء يجب القيام به. أنا حزين جدًا لأنه لاعب ضخم في النادي".

وتابع: "آمل أن يظل قادرًا على البقاء في اليونايتد، ولكن من الصعب رؤية ذلك، لأنه عندما تعبر عن شيء من هذا القبيل، يصبح من الصعب إدارة الوضع. لن يكون الأمر سهلًا بالنسبة لأولي سولشاير".
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