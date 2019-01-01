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الثقافة

اليوم.. ختام فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" ببيت العينى

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:39 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تختتم في الحادية عشر صباح اليوم الخميس٬ فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة الأجازة الصيفية بمركز إبداع الطفل ببيت العينى خلف جامع الأزهر، حيث تبدأ الفعاليات بورشة "جدارية كأس أفريقيا"، يليها فقرات الساحر، يعقبها عرض فيلم الرسوم المتحركة الروسى "اتنين من الترام" وهو أحد الأفلام التي شاركت في الدورة الأخيرة لملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة.

يشار إلى أن برنامج "أجازة سعيدة" يتضمن أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، من بينها: ورش فنية فى مجالات مختلفة منها: الرسم، الأشغال اليدوية، الخزف وتعليم فن الكاريكاتير، بالإضافة إلى عروض فنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي منها فقرات من السيرك القومى التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.
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