تشافى: لن أتردد بالتوقيع مع نيمار مجددًا

حث تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد إدارة ناديه السابق برشلونة على محاولة التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان مجددًا لو كان هناك إمكانية لذلك.



وارتبط نيمار بالرحيل عن النادي الباريسي هذا الصيف في ظل عدم شعوره بالسعادة وعدم رضا إدارة النادي عن تصرفاته، ويبدو أن برشلونة الأقرب والأكثر اهتمامًا بالحصول على خدماته.



وأوضح تشافي أنه لو كان القرار بيده لتعاقد مع نيمار مجددًا، مشيرًا إلى أنه يملك موهبة كبيرة وسيكون إضافة مهمة للفريق رغم التعاقد مع أنتوان جريزمان.



وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية "نيمار قنبلة، إنه لاعب عظيم، لكنني لست أنا صاحب القرار، لكن لو أخبروني أن نيمار يمكن أن يعود لبرشلونة مرة أخرى فسوف أوقع معه".