نقل الرئيس التونسى إلى المستشفى

أفادت وسائل إعلامية تونسية بنقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس في ساعة مبكرة من صباح الخميس.



وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن الرئيس التونسي تعرض لوعكة صحية استلزمت دخوله المستشفى للمرة الثالثة، حيث قد أدخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على إثر أزمتين صحيتين حادتين.



وأثارت الحالة الصحية للرئيس السبسي جدلا وسط الطبقة السياسية، خصوصا وأنه لم يظهر إعلاميا منذ وعكته الأولى إلا في مناسبتين، الأولى في الخامس من يوليو، عندما نشرت رئاسة الجمهورية فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، لتطمئن الرأي العام المحلي حول صحته، وقدرته على الاضطلاع بمهامه على رأس الدولة.



وكانت المناسبة وقتذاك، توقيع دعوة الهيئة الناخبة وإمضاء قرار تمديد حالة الطوارئ.



وكان آخر ظهور للرئيس التونسي -الاثنين الماضي- خلال لقائه بوزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.