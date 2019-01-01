مارادونا يخضع لجراحة ناجحة فى الركبة اليمنى

خضع دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية، لجراحة ناجحة في ركبته اليمنى بأحد مستشفيات بوينوس أيرس عاصمة الأرجنتين.



وكتب ماتياس مورلا، محامي اللاعب وصديقه، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "للتو انتهت عملية في الركبة خضع لها دييجو مارادونا".



وأضاف مورلا "كل الأمور تمت بصورة مثالية، أشكر باسم مارادونا مستشفى أوليبوس وكل المحترفين الذين اعتنوا به بأفضل صورة، الآن سنبدأ التعافي".



وتقرر إجراء الجراحة منذ عدة أسابيع لكن تاريخها لم يكن محددا، وكانت السبب الرئيسي وراء استقالته من تدريب دورادوس دي سينالوا المكسيكي.



وأتم: "هذه الجراحات تهدف إلى عودته إلى العمل في أقرب وقت ممكن".



وخضع مارادونا للجراحة دون وجود تغطية إعلامية كبيرة أمام المستشفى، ووفقا لما قاله مورلا فيجب على مارادونا إجراء جراحة في الكتف أيضا.



يذكر أن مارادونا (58 عاما)، المتوج مع منتخب "التانجو" بلقب كأس العالم 1986، عانى من عدة مشكلات صحية مؤخرا، أبرزها نزيف داخلي في البطن، مطلع العام الجاري.



وكان النجم الأرجنتيني السابق نفى بشكل قاطع في الفترة الأخيرة شائعات معاناته من مرض "ألزهايمر".