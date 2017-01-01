أرسنال وأستون فيلا يتنافسان على ضم "الشناوى"

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك منافسة قوية بين ناديا أرسنال وأستون فيلا الإنجليزيان على ضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وقال موقع "ريد أستون فيلا" الإنجليزي، إن الحارس المصري جذب اهتمام كلا الناديين الإنجليزيين.



وراقب ثنائي البريمييرليج اللاعب خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، وأعربا عن اهتمامها به بعد أدائه المميز في البطولة مع منتخب مصر، الذي خرج بشكل مفاجئ من دور الـ16 للبطولة التي أقيمت على أرضه، بالخسارة 0-1 أمام جنوب أفريقيا.



الشناوي (30 عاما) شارك في 14 مباراة دولية مع منتخب مصر، كما كان الحارس الأساسي للفراعنة ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.



وكشف الموقع الإنجليزي أن كلا الناديين يأملان في حسم ضم الشناوي مقابل رسوم تقدر بـ2.5 مليون جنيه إسترليني، وأن أرسنال يبدو أكثر حرصا على الفوز بالسباق، لتعويض اعتزال التشيكي بيتر تشيك حارس الفريق السابق.



ويسعى أرسنال لأن يقوم الشناوي بدور الحارس الاحتياطي للألماني بيرند لينو الحارس الأساسي للفريق.



ويضم أرسنال لاعبا مصريا هو لاعب الوسط محمد النني، بينما يضم أستون فيلا ثنائيا مصريا هو الظهير أحمد المحمدي قائد منتخب مصر، والجناح محمود تريزيجيه المنضم حديثا للفريق.