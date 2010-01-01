حفل لفرقة "جو شوية فن" بطلعت حرب الثقافى.. الليلة

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء اليوم الخميس٬ حفلَا غنائياَ لفرقة "جو شوية فن"، يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني منها: حدوتة، سكر أوكر٬ حرف الشباك٬ ست البنات، لولي٬ حوش البيت٬ شوية فكة٬ جدع طيب٬ صنايعي٬ بهجة وغيرها من الأغاني.



تأسست فرقة شوية فن بقيادة الفنان "أيمن جوزيف" عام 2010 وقدمت العديد من الأعمال الغنائية للأطفال والشباب من واقع الحياة اليومية. تم تصميم اسم الفرقة نظرًا لمجموعة متنوعة من الفنون التي تؤديها الفرقة؛ إنهم يعزفون الموسيقى ويغنون الأغاني ويقرأون الشعر.



تتميز الفرقة بأغانيها ذات الطابع الإنساني والأغاني الاجتماعية باستخدام كل من الآلات الشرقية والغربية وتقنيات الموائمة بين الموسيقى والأغاني.