الفيفا يهنىء الأهلى بلقب الدورى المصرى

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، رسالة تهنئة للنادي الأهلي بعد الفوز بالدوري الممتاز المصري للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخ النادي.



وكتب الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الناطق باللغة العربية: "الأهلي بطل الدوري للموسم الرابع على التوالي وللمرة 41 في تاريخه، فاز 3-1 على المقاولون العرب ليتوّج بلقب الموسم الماراثوني في الجولة قبل الأخيرة".



وأضاف: "تهانينا للشياطين الحمر ولجماهير نادي القلعة الحمراء العريق وتمنياتنا بدوام البطولات.. ألف مبروك!.. #الأهلي_بطل_الدوري".



وحسم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لقب الدوري الممتاز، بعد انتصاره مساء الأربعاء على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.