أسطورة ليفربول ينصح كلوب بإعادة كوتينيو.. والأخير يحسم الأمر

نصح أسطورة ليفربول جيمي كاراجر، المدرب الألماني يورجن كلوب بإعادة التوقيع مع فيليب كوتينيو من برشلونة هذا الصيف.



وغادر البرازيلي آنفيلد متوجهًا إلى برشلونة في عام 2014 في صفقة بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يرقى لمستوى التوقعات في "كامب نو".



وكانت سوق انتقالات بطل أوروبا هادئة للغاية حيث لم يتعاقد سوى مع اللاعب الشاب سيب فان دن بيرج من نادي زفوله الهولندي.



ومع استعداد فريق الريدز لخوض منافسة قوية جديدة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، هناك الكثير من الأصوات التي تطالب يورجن كلوب بالتوقيع مع بديل لأندي روبرتسون، في مركز الظهير الأيسر، وتعزيز الخط الأمامي ببدائل للثلاثي محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، لكن كاراجر، الذي دافع عن ألوان الريدز في 737 مباراة لديه رأي آخر، حيث يريد رؤية المزيد من الإبداع في خط الوسط.



حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور: "ما زلت أعتقد أنه يمكن إضافة المزيد من الجودة لخط الوسط. لقد حاولوا التوقيع مع فقير لكن الصفقة فشلت وذهب في النهاية إلى بيتيس بمبلغ أقل بكثير مما كان ينوي ليفربول دفعه".



"قلت ذلك من قبل، أحب أن أرى ليفربول يعيد كوتينيو إذا كان ذلك ممكنًا بأي حال من الأحوال. لم ينجح انتقاله إلى برشلونة أعتقد أنه سيكون إضافة رائعة، حاول كلوب الاعتماد على لالانا، وشاكيري، في الوسط لكنهما ليسا بجودة كوتينيو، الذي سيعطي الفريق إضافة قوية في الصراع على اللقب مع مانشستر سيتي.



من جانبه، وضع يورجن كلوب حدًا للأخبار التي تربط النادي الإنجليزي بإعادة التوقيع مع كوتينيو من برشلونة هذا الصيف.



وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور: "كوتينيو إضافة قوية لأي فريق في العالم. أحب كوتينيو، إنه لاعب، وسيكون توقيع كبير، كبير، كبير…، لكن لن نصرف الأموال في هذا السوق، التوقيع معه غير ممكن".



وأضاف: "كما قلت كوتينيو بإمكانه جعل أي فريق أفضل، لكنني آمل حقًا أن يحالفه الحظ في برشلونة.. لدي اتصال معه لكنه ليس وثيقًا.. لكن الباقي هو مجرد حديث في الصحف وأشياء من هذا القبيل".