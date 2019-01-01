الليلة.. "أثر ثورة يوليو على الشعر المصرى الحديث" ببيت الست وسيلة

بالتزامن مع حلول الذكري الــ 67 لقيام ثورة 23 يوليو 1952٬ وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بثورة يوليو، يقيم بيت الشعر العربى- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- بمقره ببيت الست وسيلة٬ خلف الجامع الأزهر٬ فى السابعة مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة من صالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى.



يناقش الصالون أثر ثورة يوليو على الشعر المصرى الحديث، ويشارك فيه عدد من الشعراء منهم: أحمد طه، شعبان يوسف، عبد العزيز موافى، نور الدين نادر، ويديره الشاعر السماح عبد الله.



يذكر أن حرب 1948 التي أدت إلى احتلال فلسطين، كانت الحافز لظهور تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري، وفي 23 يوليو 1952 قام التنظيم بالثورة ونجح في السيطرة على الأمور والسيطرة على المرافق الحيوية في البلاد وأذاع البيان الأول للثورة بصوت أنور السادات، وأجبرت الحركة الملك على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.