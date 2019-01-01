لم الشمل بين إنييستا وفيا فى اليابان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن توماس فيرمايلين نجم فريق نادي برشلونة الإسباني السابق يقترب من مزاملة 3 لاعبين سابقين في فيسيل كوبي الياباني.



وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي الياباني الذي يلعب له الرسام الإسباني، أندريس إنييستا وإل جواخي، دافيد فيا وسيرجي سامبر، اقترب من الحصول على خدمات المدافع البلجيكي في صفقة انتقال حر.



وانتهى عقد نجم أرسنال الإنجليزي الأسبق مع النادي الكتالوني هذا الصيف، ولم تكن هناك رغبة لدى مسؤولي البلوجرانا لتجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.



وحظى فيرمايلين بسوء حظ كبير خلال مسيرته مع البرسا، حيث تعرض للكثير من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة.



إلا أنه عندما كان لائقًا وشارك بالفعل مع برشلونة، قدم مستويات جيدة في مركز قلب الدفاع، ولكنها لم تكن كافية لإقناع مسؤولي النادي الكتالوني بالاحتفاظ بخدمات فيرمايلين في الفترة القادمة.