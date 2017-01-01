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رياضة

الخطيب: نسعى لتحقيق المزيد من البطولات الفترة القادمة

الخميس 25/يوليه/2019 - 01:09 ص
جريدة الدستور
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أكد محمود الخطيب أسطورة ورئيس النادي الأهلي أن تتويج العملاق الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم مسئولية كبيرة على عاتق الفريق.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي تهنئة محمود الخطيب لأبطال الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019، والجماهير الحمراء وأعضاء ناديه.

وأكد الخطيب أن الفوز ببطولة الدوري يُعد مسئولية كبيرة في الفترة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من البطولات والانتصارات لإسعاد الجماهير الحمراء وإرضاء طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري.

وأشاد الخطيب بالمجهود الكبير المبذول من الجهاز الفني للأهلي واللاعبين، بالإضافة إلى الانضباط الفني وسلوكيات اللاعبين على مدار الموسم.

وحسم النادي الأهلي بطولة الدوري رقم 41 في مسيرته بعد الفوز على المقاولون العرب (3-1) ليرفع رصيده إلى 77 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية مع الزمالك الوصيف بفارق 5 نقاط.
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