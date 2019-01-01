الشناوى: كان لدينا إصرار للحصول على الدورى

عبر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي عن تقديره وامتنانه لجماهير وإدارة ناديه على منح الثقة الكاملة له ولزملائه اللاعبين حتى نجحوا في تحقيق لقب الدوري.



وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال الشناوي: "الأهلي دائمًا يثق في قدراته، وهذه سمة النادي، الجمهور يمنحنا الثقة، وكذلك الإدارة والجهاز الفني".



وحسم الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز بعد صراع شرس مع الزمالك وبيراميدز على مدار الموسم ليحقق اللقب رقم 41 في تاريخه.



وأضاف حارس الأهلي: "الموسم كان طويلًا للغاية، لقد استمر لمدة عام كامل، اللاعبون أرهقوا كثيرًا، لكن كان لدينا إصرار وتركيز كبير من أجل الفوز باللقب، رغم ضغط البدايات وتأجيل عدد كبير من المباريات".



وتابع الشناوي: "الآن لدينا موسم جديد، سنخوضه بتركيز كبير من أجل حصد كل البطولات والتركيز على بطولة دوري أبطال إفريقيا، نحن لا نمثل، نقول ما يتعين علينا قوله دائمًا".