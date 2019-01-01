محمد هانى: نجحنا فى الرد على المشككين بالتتويج بالدورى

علق محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي، على تتويج فريقه ببطولة الدوري الممتاز قائلا: "نجحنا في الرد المناسب على كل من شكك في قدراتنا، تعبنا كثيرًا على مدار الموسم، وقدمنا أفضل ما لدينا، والله لا يضيع أجر من يجتهد".



وأضاف هاني في تصريحات تلفزيونية: "منحنا الله ما نستحق وعلى قدر نياتنا، لا يهم من يشارك في هذا الفريق أو من يجلس بديلًا، المهم دائمًا هو تحقيق الانتصارات".



وتابع: "كثيرون وقفوا أمام النادي الأهلي"، مضيفًا:"عشان يوقعونا، ويقللوا من قدراتنا".



وحسم النادي الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة 41 في تاريخه بعد صراع شرس مع بيراميدز والزمالك على مدار الموسم، وعقب سلسلة من الأزمات التي هددت استكمال المسابقة أكثر من مرة.