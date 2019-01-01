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رياضة

"أزارو" يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلى الموسم المقبل

الخميس 25/يوليه/2019 - 02:03 ص
أزارو
أزارو
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حسم وليد أزارو مهاجم الأهلي موقفه من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال أزارو في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "كل التحية لجماهير الأهلي وإدارة النادي واللاعبين ومن دعم الفريق على مدار الموسم حتى حققنا لقب الدوري الممتاز."

وتابع: "جمهور الأهلي هو ظهرنا ودعمنا الأول الذي وقف بجانبنا في الأوقات الصعبة قبل الأوقات الجيدة، لذلك ندين له بالفضل فيما حققناه."

وأضاف: "حققنا لقب الدوري الممتاز بعد البداية الصعبة للموسم، لكن في النهاية العبرة بالخواتيم، هنا نحن الآن نحتفل بالبطولة 41، وهناك المزيد من البطولات أمامنا."

وردًا على موقفه من البقاء أو الرحيل عن الأهلي، قال: "إن شاء الله مستمر مع الفريق".
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