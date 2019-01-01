لاسارتى: حققنا ما اعتبره البعض مستحيلًا

صرح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بأن الفريق عليه أن يحتفل اليوم بتحقيق لقب الدوري الممتاز، ثم العودة بعد ذلك للعمل مع أجل التحديات المقبلة.



وقال لاسارتي في تصريحاته لقناة الأهلي عقب حسم لقب الدوري رقم 41 في تاريخ النادي: "بطولة هامة بالنسبة لنا، وصعبة لكننا قاتلنا من أجل تحقيقها."



وتابع: "تمكنا من تحقيق الدوري لأننا قاتلنا من أجلها، لهذا وصلنا لنتيجة رائعة للغاية، الكرة بها الكثير من المشاعر، وعندما يأتي وقت الفرحة يجب أن نحتفل."



وأضاف: "الكثير من الناس قالوا إن الفوز بالدوري هذا الموسم مستحيلًا، لكننا تمكنا من حسم الأمر لصالحنا وفزنا باللقب، وأشكر كل من عمل معنا طوال الفترة الماضية".



وواصل: "عوضنا فارق وصل إلى 17 نقطة عندما بدأت العمل مع الفريق وحسمنا اللقب."



واختتم تصريحاته قائلًا: "علينا أن نستمر في العمل وأن نستمتع أيضًا بالفوز اليوم وحسم لقب الدوري الممتاز.