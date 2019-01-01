"لاسارتى" يكشف موقفه من الاستمرار فى الأهلى

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بأن العقد الذي يربطه بالأهلي مستمر حتى الموسم المقبل.



وقال لاسارتي في تصريحاته لقناة "ON sports" الفضائية: "عقدي مع الأهلي مستمر خلال الفترة المقبلة، لكن لا نعرف ما سيحدث غدًا (المستقبل)، كرة القدم ليس لها أي قواعد."



وردًا على سؤال إن كان قد تحدث مع إدارة النادي حول العناصر المنتظر رحيلها أو التعاقدات الجديدة: "لم يكن هناك وقت لهذه الأمور، لكن خلال الأيام المقبلة سنبدأ الحديث بهذا الشأن."



وتحدث عن رأيه في حسين الشحات: "هو لاعب في الفريق، استطاع اليوم أن يقدم مباراة رائعة، وكانت له فاعلية كبيرة، أتمنى أن يستمر على هذا الشكل.. أنا أتمنى أن يكون كافة العناصر في أفضل حال."