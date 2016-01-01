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كل ما تريد معرفته عن مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" وفروعها

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:33 ص
جريدة الدستور
رشا نصر
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(معانا لإنقاذ إنسان أصبح للرحمة عنوان)، هذا هو الشعار التى ترفعه دائما مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، والتى تهتم بجمع المشردين من الشوارع من كبار السن، والعمل على رعايتهم داخل المؤسسة، وذلك بخطوات يقوم بها فرق الإنقاذ التابعة للمؤسسة، والمنتشرين فى جميع محافظات الجمهورية بشكل تطوعى بعد إبلاغهم بوجود حالة من المشردين أو من لا مأوى له بالشارع، من خلال إرفاق صورة للحالة مع البلاغ على صفحة المؤسسة ليتحرك فريق الإنقاذ والتعامل معه واصطحابه للمؤسسة.

ويتم الاهتمام بالحالة من ناحية النظافة الشخصية أولا، وخصوصا أنه دائما ما تأتى الحالة فى شكل صعب للغاية، نظرا لنومها بالشارع لفترات طويلة ثم تأتى مرحلة الرعاية الطبية من خلال الأطباء المتواجدين بالمؤسسة وإجراء بعض التحاليل اللازمة للتأكد من خلو الحالة من أى أمراض معدية لزملائه، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لبعض الحالات منهم، وأخيرا تأتى خطوة مهمة جدا وهى خطوة التأهيل النفسى من خلال جلسات الأخصائيين الاجتماعيين للتعرف على مشاكلهم وحلها، وتعديل السلوك لديهم ومحاولة دمجهم فى المجتمع مرة ثانية.

الجدير بالذكر أنه تم عودة 250 حالة لذويهم من خلال التعاون مع صفحة المفقودين، كما تم توفير فرص عمل لبعضهم سواء داخل المؤسسة أو خارجها.

وإليك عناوين الفروع الخاصة بها ورقم التليفون:
دار الدقى 2 شارع طهران - متفرع من شارع مصدق - الدقى - فيلا الكاشف.
دار الهرم 96 شارع زغلول - متفرع من شارع الهرم - بجوار الوحدة الصحية - محطة مشعل - فيلا البطران.
دار سقارة فيلا محسن طريق سقارة السياحي خلف قرية البرنس السياحية.
دار الهرم ٢ للسيدات ٥ شارع الأمل متفرع من شارع الجمعية خلف مدرسة مصر الدولية كفر الجبل الهرم.

يذكر أن فكرة إنشاء المؤسسة جاءت لمؤسسها وصاحب الفكرة المهندس محمود وحيد بعد مروره بتجربة مع وجود أحد المشردين بالشارع وكانت لدية الرغبة فى مساعدته ليكتشف عدم وجود أماكن مخصصة لتلك الحالات، فكانت فكرته مبادرة "معانا لإنقاذ إنسان" من أجل إنقاذ مئات بلا آلاف المشردين بالشوارع، والتى تحولت بعد ذلك إلى مؤسسة تم إشهارها بشكل رسمى سنة 2016 بعد عملها كمبادرة فقط لمدة ثلاث سنوات.

وأخيرا يتمنى القائمين على المؤسسة وجود أماكن جديدة للتوسع فى عدد فروع المؤسسة لاستيعاب أكبر عدد من المشردين بالشارع وخصوصا بعد وجود 500 حالة على قائمة الانتظار، كما أن المؤسسة دائما بحاجة إلى مساهمات مستمرة فى المواد الغذائية والأدوية والسراير التى تحتاجها المؤسسة بشكل دائم.
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