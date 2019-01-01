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رياضة

أحمد حجازى يخضع لعملية جراحية ناجحة

الخميس 25/يوليه/2019 - 12:24 ص
جريدة الدستور
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خضع أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، والمنتخب الوطني لعملية جراحية ناجحة في كاحله الأيمن.

وقال حجازي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أجرى الجراحة لإزالة عظمة زائدة في الكاحل، وأضاف أن هذه الجراحة تم تأجيلها منذ نهاية الموسم الماضي، بسبب بعض الارتباطات مع فريقه ومنتخب بلاده.

واختتم حجازي بتأكيده أنه سيكون جاهزا تماما لخوض منافسات الموسم المقبل والمشاركة مع وست بروميتش في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وكان حجازي قريبا من التأهل مع فريقه للدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه خرج من التصفيات النهائية للتأهل أمام أستون فيلا الذي حسم التأهل بعد ذلك.

وشارك مدافع وست بروميتش مؤخرا مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها بلاده، وودعها منتخب "الفراعنة" من دور الـ16 بالخسارة 0-1 أمام جنوب أفريقيا.
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