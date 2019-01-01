إصابة شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب شخصين بنزيف في المخ، إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل، وسيارة بمدخل قرية رأس كوتش بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.



البداية عندما تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم بمدخل قرية رأس كوتش دائرة القسم.



وعلى الفور انتقل المقدم حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "محمود محمد عبدالفتاح" ٢٢ سنة مقيم ابيس مصاب بنزيف بالمخ، و"حافظ جابر سعد" ٣٤ سنة، ومقيم ابيس اشتباه نزيف بالمخ، تم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم.



وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.