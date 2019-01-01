الوساطة الإفريقية: استئناف المفاوضات بين الأطراف السودانية السبت

أعلنت الوساطة الأفريقية أن الأطراف السودانية ستستأنف المفاوضات السبت المقبل، بشأن الإعلان الدستوري، واستكمال الترتيبات حول الاتفاق السياسي المبرم.



وقال الممثل الدائم للاتحاد الأفريقي بالخرطوم، السفير محمد بلعيش، في تصريحات صحفية: "تود الوساطة الأفريقية إطلاع الرأي العام السوداني والدولي على أن لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي ولقوى الحرية والتغيير ستستأنف عملها السبت المقبل".



وأضاف أن "اللجنة ستدرس الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء".



ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير اتفاقا سياسيا، وينتظر أن يناقش الطرفان على القسم الثاني من الاتفاق "الإعلان الدستوري".



وقضى الاتفاق السياسي الذي وقع بتشكيل مجلس السيادة من أحد عشر عضوًا؛ 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، بجانب شخصية مدنية تختار بالتوافق بين الطرفين.