والد ديوكوفيتش: نهائى ويمبلدون شهد "أجواء عدائية"

أكد سرديان ديوكوفيتش، والد المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، أن ابنه لعب نهائي بطولة ويمبلدون للتنس في "مناخ عدائي" نتيجة لميل الجمهور بدرجة كبيرة إلى منافسه السويسري روجيه فيدرر.



وكان ديوكوفيتش فاز على فيدرير بـ3 مجموعات لاثنتين بواقع 7-6(7-5) و1-6 و7-6(7-4) و4-6 و13-12(7-3)، علما بأن اللاعب الصربي كان على بعد نقطتين من الخسارة، قبل أن يقلب الطاولة على منافسه السويسري.



وقال ديوكوفيتش الأب في تصريحات لإذاعة (برفا) الصربية: "المشجعون كانوا ضده، ويمبلدون بطولة كبيرة وفيها تقدير للتصرفات واللعب النظيف، لكن هذه المسألة غابت في ذلك اليوم".



واعتبر والد اللاعب أن عدم وقوف الجمهور بجانب ابنه مثّل حافزا إضافيا بالنسبة له.



وفاز اللاعب الصربي (32 عاما) على فيدرير بعد أطول مباراة في تاريخ نهائي ويمبلدون، إذ استغرقت 4 ساعات و57 دقيقة.



وأوضح ديوكوفيتش الأب أن نجله أخبره بأنه قرر ألا يولي اهتماما كبيرا للأجواء العدائية في اللقاء.



واعتبر الأب أن ابنه خلال السنوات الـ10 الأخيرة هو أفضل لاعب تنس في العالم، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.



وأكد ديوكوفيتش الأب أن نوفاك سيحطم كل الأرقام القياسية الموجودة أمامه، مضيفا: "منذ عام كان لفيدرير 20 لقب جراند سلام مقابل 12 لنوفاك، النتيجة الآن 2016، سنتحدث مرة أخرى بعد عام".



وفي ختام تصريحاته، أثنى الأب على طريقة تصرف ابنه مع خصومه والمنظمين وفي الرياضة بوجه عام.