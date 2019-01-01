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عالم

المعلمي: السعودية مستعدة لإقامة علاقات تعاون بين الدول العربية وإيران

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:22 م
جريدة الدستور
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أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، اليوم الأربعاء، استعداد الرياض لإقامة علاقات تعاون بين الدول العربية وإيران.

وصرح المعلمي في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن في نيويورك، بصفته رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، بأن العلاقات يجب أن تكون قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.

وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، إن استمرار السلوك السلبي لإيران في المنطقة ليس من شأنه إلا تقويض الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف أن الدعم الواضح والصريح للحوثيين أصبح يشكل تهديدا للأمن الإقليمي ولحركة الملاحة الدولية وخطرا على المدنيين في المنطقة.

وأشار المعلمي إلى أن تهديد الحكومة الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز واستمرارها بمهاجمة واحتجاز السفن التجارية، يحمل مجلس الأمن مسؤولية الوقوف بحزم والاضطلاع بمهامه الرئيسة والعمل على صون الأمن والسلم الدوليين.

وأردف الدبلوماسي قائلا: "نسعى إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والسبيل الحقيقي والوحيد لذلك إنما يتمثل في احترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها"، مبينا أن سلوك طهران في المنطقة ينافي تلك المبادئ ويقوض مقتضيات الثقة.

وذكر المعلمي أن استمرار الحوثيين المدعومين من إيران ببسط وفرض السيطرة على مفاصل الدولة في صنعاء للعام الخامس على التوالي، أوجد بؤرة في المنطقة تحتضن الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن جماعة أنصار الله تستمر في استخدام الموارد والمساعدات الإنسانية الدولية سلاحا لمفاوضاتها "غير الشرعية" غير آبهة بالشعب اليمني واحتياجاته الأساسية.

ولفت مندوب السعودية في ختام كلمته إلى أن ما يقوم به الحوثيون من ترويع للآمنين واستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية في المملكة، "يكشف عن الطبيعة والفكر الهدام الذي لا يعرف سوى الخراب والدمار".

وشدد عبد الله بن يحيى المعلمي على أن حل الأزمة اليمنية يكمن في الحوار السياسي وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مطالبا مجلس الأمن بالدفع والتأكيد على تنفيذ قراراته ذات الصلة 2140 و2216 و2451.
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