أزارو: الأهلي علمنا أن العبرة بالخواتيم

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، إن الفريق فاز بلقب الدوري لكرة القدم، من أجل إهداءه لجماهير النادي.

وكان الأهلي ضمن التتويج ببطولة الدوري للمرة 41 في تاريخه، بعد أن فاز على المقاولون العرب3 3 1 ضمن مؤجلات الجولة 33 من المسابقة.

وقال أزارو في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: " الأهلي علمنا أن العبرة بالخواتيم وسعداء للغاية باللقب والمهم الانتصار ولا يهم من يسجل".

وأضاف: "الأهلي دائما كبير بإنجازاته وبطولاته ولاعبيه الذين يقاتلون من أجل إسعاد الجماهير، والتتويج بالدرع رسميًا هو ختام لموسم صعب وقوي شهد الكثير من التحديات بسبب ضغط المباريات".

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الفوز بالدوري سيكون دفعة معنوية قوية من أجل مواصلة حصد الالقاب والانجازات خلال المرحلة المقبلة، واسعاد جماهير الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا هو التحدي المقبل.