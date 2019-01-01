حسين الشحات: جماهير الأهلى البطل الحقيقي للدورى

أهدى حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي لكرة القدم، بطولة الدوري المصري لجماهير فريقه، مؤكدًا أنها البطل الحقيقي بفضل دعمها ومساندتها للفريق ولاعبيه طول الموسم.



وقال الشحات في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء:"البعض حاول التقليل من قدرة الأهلي على التتويج بالدوري، وحاول التقليل من همم اللاعبين ومن حماسهم، خاصة في الوقت الذي كان يعاني فيه الفريق من ظروف صعبة؛ بسبب الإجهاد والإصابات، لكن الجماهير الوفية كانت على وعي كامل، ولم تفقد إيمانها بقدرات فريقها واستمرت في دعم اللاعبين".



وأضاف الشحات أن الجميع في الأهلي كانوا على قلب رجل واحد ولم يقصروا، خاصة مجلس الإدارة الذي وفر كل الدعم والمساندة للفريق والجهاز الفني واللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم على أكمل وجه.



وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري، بعد أن تغلب على ضيفه المقاولون العرب 3- 1 ضمن مؤجلات الجولة 33 من المسابقة ليحصد اللقب الـ41 في تاريخه.