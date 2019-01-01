مدرب الأهلى: حققنا فوزًا وبطولة هي الأهم والأغلى في تاريخ النادي

أبدى محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري للمرة رقم الحادية والأربعين في تاريخ النادي.



وقال يوسف في تصريحات إعلامية عقب المباراة " كان موسمًا رائعًا للغاية، حققنا فوزًا هامًا وبطولة هي الأهم والأغلى في تاريخ النادي".



وأضاف" هذا الموسم كان طويلا وخضنا ملاحم كبيرة لكننا توجنا مجهودنا في النهاية بالنجاح الكبير وهذا هو الأهم".



وواصل الأهلي فرض هيمنته على بطولة الدوري المصري، بعدما احتفظ بلقب المسابقة للمرة الرابعة على التوالي، عقب فوزه 3 1 على مضيفه المقاولون العرب اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين للبطولة.



ورفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، مواصلا التحليق في الصدارة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الزمالك، وأصبحت مباراة الفريقين التي ستجرى يوم الأحد القادم في المرحلة الأخيرة، بمثابة تحصيل حاصل، بعدما حسم الفريق الأحمر اللقب لمصلحته.