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الصحة

"جوز الهند" مفيد لصحة القلب

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:05 م
جريدة الدستور
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يعتبر جوز الهند من أشهر الثمار الاستوائية في العالم، والتي تنمو عادة على الشواطئ وفي الغابات، لكن شهرته تأتي كذلك من فوائده العديدة.

ويتميز جوز الهند بلذة طعمه، وبفوائده الكثيرة، فهو مصدر غذائي للإنسان، ويتمتع بفوائد صحية كثيرة كشفت عنها أبحاث طبية، وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز"، عن موقع "هيلث لاين" الطبي:

قيمة غذائية عالية
على عكس العديد من الفواكه الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، توفر ثمار جوز الهند في الغالب الدهون الطبيعية، كما تحتوي على البروتين والعديد من المعادن المهمة، وكميات من فيتامين "ب".

مفيد للقلب
وجدت دراسات طبية أن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه يساعد في تقليل كمية الدهون بمنطقة البطن.

جوز الهند منخفض الكربوهيدرات، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون، لذلك يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم.

وتوصلت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن جوز الهند كانت له آثار مضادة لمرض السكر، ربما بسبب محتواه من الأرجينين، وهو حمض أميني مهم لعمل خلايا البنكرياس، التي تطلق هرمون الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم.

مضادات الأكسدة القوية
أشارت دراسات إلى أن احتواء جوز الهند على مضادات الأكسدة يمكنه أن يحمي خلايا الجسم من التلف، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.
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