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تكنولوجيا

60 % من التطبيقات تحاول سرقة كلمات مرورك

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:03 م
جريدة الدستور
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أوضح تقرير جديد نشرته شركة كاسبرسكي للتطبيقات الأمنية ارتفاع ملحوظ في التطبيقات الخبيثة التي تسعى نحو سرقة كلمات مرورك المخزنة على أجهزتك الإلكترونية المختلفة سواء في صورة باسورداتك مخزنة داخل متصفحات الانترنت أو ملفات نصية مكتوب بداخلها كلمات مرورك ومخزنة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

وأشار التقرير إلى أن نسبة المستخدمين المستهدفين بهذا النوع من الهجمات في 2018 بلغ 600 ألف مستخدم، بينما ارتفع هذا العدد إلى 940 ألف مستخدم في 2019، أي بمعدل زيادة 60% تقريبًا.

واحتلت برمجية Azorult نصيب الأسد من الضحايا المستهدفين بهجمات سرقة الباسورد، حيث أنها تعتبر أكثر البرمجيات انتشارا في التداول على متن المنتديات الروسية لبيع برمجيات التجسس.

وقد كانت أجهزة الكمبيوتر المكتبية هي الأكثر عرضة لتلك الهجمات، باعتبار أن المستخدمين عادة ما يلجأون إليها لتخزين بعض الملفات الهامة مثل تلك التي تحتوي كلمات مرورهم المستخدمة بشكل مستمر من جانبهم.
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