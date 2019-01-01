الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

"الداخلية التونسية" تحبط عملية اجتياز 22 شخصًا للحدود البحرية باتجاه إيطاليا

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:02 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني التونسي من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية، حيث ألقت القبض على 22 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الداخلية التونسية - فى بيان اليوم الأربعاء - أن الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني التونسي ببنزرت ألقت القبض على 13 شخصا من جنسيات مختلفة من بينهم خمس فتيات، وبالرجوع الى النيابة العامة أمرت بالتحفظ عليهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لمحاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية.

وأضافت أن وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية أوقفت اليوم 9 تونسين تتراوح أعمارهم بين 22 و47 سنة كانوا على متن مركب صيد يحاولون اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية، حيث أكد الموقوفون - أثناء التحري معهم - أنهم أبحروا ليلة أمس من ميناء جرجيس بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه إيطاليا، وقد تمّ تسليمهم إلى وحدات الحرس البحري بجرحيس لإتمام الإجراءات القانونية ضدهم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي بالدوري

منذ ساعة و 18 دقيقة

رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

سلطان ماليزيا يشكك في نسب ابنه من طليقته ملكة الجمال

منذ حوالي 21 ساعة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

ads

الصور

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

image description

نجوم الفن في جنازة والدة يسرا

image description

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان والدة يسرا

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي بالدوري

رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري

أشرف زكي لـ"الدستور": "فاروق الفيشاوي بخير"

yalla shoot ماتش الزمالك والإسماعيلى الآن بث مباشر في الدوري المصري

ستوديو

تنكر زهرة العلا كان بوابتها لدخول عالم الفن.. تعرف على قصتها

بسبب أعراض الاكتئاب.. الطبيب يسمح لريهام سعيد بالعودة إلى حياتها

ديانا كرزون في المؤتمر الصحفي قبل مهرجان "جرش"

مارتن لاسارتي يوضح موقفه من البقاء مع الأهلي الموسم المقبل (فيديو)

ads

رياضة

رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري

أزارو: الأهلي علمنا أن العبرة بالخواتيم

حسين الشحات: جماهير الأهلى البطل الحقيقي للدورى

مدرب الأهلى: حققنا فوزًا وبطولة هي الأهم والأغلى في تاريخ النادي

الرئيس نيوز

نص "البيان رقم واحد" للانقلاب الفاشل في السودان

مسؤول بصندوق النقد: برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المصري ينتهي في نوفمبر

ماذا قال علاء مبارك عن فيديو "التقطّيع" لوزيرة الهجرة؟

اعتقال نقيب الصحفيين السودانيين

منوعات

السياح الخليجيون يتدفقون إلى سوتشي الروسية

وفاة شاب في بث مباشر بعد تحدي "أكل الحشرات السامة"

حسناء روسية تقدم هدية غير متوقعة لرئيس وزراء اليابان

سنتان بالكامل.. فتاة تغسل شعرها بالماء فقط مرة كل بضعة أشهر

كشكول

٨٨.٠٣٪؜ نسبة النجاح "بملاحق" اعدادية الجيزة

٨٨.٠٣٪؜ نسبة النجاح "بملاحق" اعدادية الجيزة

غدًا.. إعلان نتائج أول دفعة من تظلمات الثانوية العامة

بالصور.. حفل لتكريم المعلمين المتميزين في القاهرة الجديدة

إسلام سياسي

خليفة حفتر: قريبا سنحتفل بتحرير العاصمة طرابلس

إخواني منشق: الإلحاد والإرهاب نتيجة طبيعة لتأثير أفكار الجماعة على شبابها

الانشقاقات تضرب حزب أردوغان.. وباحث سياسي يوضح الأسباب

قيادي بالدعوة السلفية: لسنا دولة داخل مصر كـ"الإخوان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
جلال حمام
أكاذيب مُراسل وصدق فنان
صفوت البياضي
النزول على سطح القمر
المزيد

الثقافة

أبو إلياس والزراعي في أمسية شعرية ببيت الشعر في الأقصر غدا

"اتحاد الناشرين" يناقش فتح أسواق جديدة للكتاب المصري بإفريقيا.. 30 يوليو

عرض "مكتوبلي أغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية أول أغسطس

أمسية ببيت الشعر العربي عن شعر ثورة يوليو.. غدا

صفحتنا ع الفيس بوك