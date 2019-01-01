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محافظات

توفير وحدة سكنية بالإيواء العاجل لمواطن مريض ببني سويف

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:00 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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أمر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، بتوفير وحدة سكنية بالإيواء العاجل لأسرة المواطن رمضان عبد الغفار بعزبة سعودي بمدينة بني سويف نظرا لظروفه المعيشية والصحية الصعبة، خاصة بعد إجراء عملية جراحية أعاقته عن العمل، وظروف أسرته الاجتماعية وعدم قدرته على استكمال أبنائه لمسيرتهم في التعليم.

وأصدر المحافظ تكليفاته لوكيل وزارة الصحة بتوجيه فريق طبي من المديرية لتوقيع الكشف الطبي على جميع أفراد الأسرة كل في تخصصه وتوفير العلاج لهم على نفقة الدولة، وتكليفاته لمسئولى التضامن الاجتماعي للسير في إجراءات توفير معاش دائم للأسرة، وتقديم مساعدة مالية عاجلة لها.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير وحدة حقوق الإنسان بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، والتي كلفها المحافظ بدراسة حالة الأسرة وإعداد تقرير واف عن الوضع الاجتماعي والمعيشي لها، متضمنا المقترحات والحلول اللازمة الواجب اتخاذها لمساعدة الأسرة في ظروفها الإنسانية الخاصة

وتبين من التقرير الذي أعدته وحدة حقوق الإنسان تنفيذا لتوجيهات المحافظ قيام فريق عمل من الوحدة بزيارة ميدانية لمنزل المواطن بعزبة سعودي، والذي يتكون من غرفة واحدة تقيم فيها الأسرة الزوج، الزوجة وأبناؤهما الثلاثة ولدين وبنت وبالاستعلام عن الوضع الصحي والاجتماعي للمواطن، تبين تعرض المواطن لحادث بالساق اليسرى استلزم إجراء عملية جراحية نتج عنها عدم قدرته على العمل، وبالتالي انقطاع أبنائه عن التعليم لعدم توافر القدرة المالية للانفاق عليهم وتضررهم من توقف صرف معاش ضماني 500 جنيه شهريا، كان يتقاضاه رب الأسرة، فضلا عن إصابة بعض أفرادها ببعض الأمراض في العيون والجلد كنتيجة لتدني المستوى المعيشي والاجتماعي للأسرة.
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