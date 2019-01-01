وزير التجارة البرازيلي: لا أثر سلبي لأزمة سفن إيرانية بلا وقود

قال وزير التجارة الخارجية البرازيلي لوكاس فيراز، إنه لا يوجد ما ينبئ بأن أزمة تتعلق بسفن إيرانية بلا وقود قرب الموانئ البرازيلية ستؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين.



وقال فيراز إن صادرات البرازيل إلى إيران لم تتأثر حتى الآن.



تحتاج السفن، التي كان من المقرر أن تنقل الحبوب إلى إيران، الوقود لرحلة العودة لكن شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروليو برازيليرو ترفض تزويدها به بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.