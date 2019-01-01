"الوفد": لا نمانع خوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن قائمة وطنية

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، ونائب رئيس الحزب، إن الوفد لا يمانع من خوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة داخل قائمة وطنية، وذلك بعد عرض الأمر على الهيئة العليا للحزب؛ لأن الوفد من الأحزاب السياسية التي تدار بشكل مؤسسي وليس بقرارات فردية في اتخاذ جميع القرارات على الساحة السياسية.



واضاف "الهضيبي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة سيقوم بتشكيل لجنة انتخابية مختصة باختيار المرشحين مكونة من 7 قيادات وفدية سيتم الاعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.



