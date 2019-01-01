وفاة شاب في بث مباشر بعد تحدي "أكل الحشرات السامة"

توفي شاب اشتهر بنشر الفيديوهات على الإنترنت، بعد تناوله حشرات سامة، كنوع من التحدي، الذي بثه مباشرة على قناته بموقع "يوتيوب".



وعثرت السلطات في الصين على رجل يبلغ من العمر 35 عاما، متوفيا في شقته، بعد تناوله حشرات سامة خلال بث مباشر على موقع "دو يو" الصيني لبث الفيديوهات.



وقالت تقارير صينية إن الرجل الذي يدعى صن، ظهر وهو يتناول ديدان وسحالي، في بث مباشر، حسبما أشار موقع صحيفة "ميترو" البريطانية.



وقالت الشرطة إن الكمبيوتر كان لا يزال يبث مباشرة، حتى بعد وفاة صن، عندما عثروا عليه بشقته في مقاطعة أونهوي الصينية قبل أيام.



وكان الشاب الصيني قد بدأ تحديا، يأكل خلاله الحشرات، أمام جمهوره على يوتيوب.



وقالت الصحيفة البريطانية، إن صن كان يطمح لزيادة متابعيه، الذين وصل عددهم إلى 15 ألف متابع منذ بدء التحدي "الغريب".