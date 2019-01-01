جرينبلات يهاجم الأمم المتحدة بسبب إسرائيل

هاجم جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط، منظمة الأمم المتحدة، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء.



ونشرت وكالة "سما" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، كلمة جرينبلات خلال الجلسة الشهرية، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.



وزعم جرينبلات أن الأمم المتحدة لن تستطع حشد إجماع دولي ضد الحركات الفلسطينية، التي تهاجم إسرائيل بالبونات الحارقة والصواريخ، وتستخدم الأنفاق في الحرب ضدها، معربًا عن غضبه من الأمر.



وقال جرينبلات، في وقت سابق، إن الخطة الأمريكية لا تتعامل مع مصطلح حل الدولتين، موضحًا أن الولايات المتحدة لن تقدم أي ضمانات بخلاف الجهود لإزالة المعوقات، كما يجب أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات.