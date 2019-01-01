الصادق المهدي: السودان يمر بمرحلة حساسة

أكد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أن السودان يمر بمرحلة حساسة من تاريخه السياسي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، مساء اليوم.



وأشاد الإمام الصادق المهدي رئيس تحالف نداء السودان لدى مخاطبته مساء اليوم ندوة سياسية بعنوان تداعيات الوضع الراهن علي ضوء الاتفاق السياسي، بمواقف اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع بتأييدهم للثورة وانحيازهم للشعب السوداني.



وقال "إن القيادة العامة لم تناصب الثوار العداء وقد استضافتهم".



وأضاف المهدي، أن الثورة في السودان وجدت تأييدًا دوليًا وإقليميًا ومحليًا وفي المنطقة العربية وأن الشعب السوداني استطاع أن يحقق تضامنا سياسيا غير مسبوق حتي صارت الصورة شعبا واحدا وجيشا واحدا.



ويحكم المجلس العسكري الانتقالي السودان، منذ أطاح الجيش بالرئيس البشير في 11 أبريل الماضي بعد أشهر من المظاهرات في أرجاء البلاد احتجاجا على عهده الذي استمر ثلاثة عقود، ويجري في الوقت ترتيبات ومفاوضات بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي، لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية.



