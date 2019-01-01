"الظاهرة" الإماراتية وخطط للتوسع في الصين

وقعت شركة "الظاهرة" الزراعية الإماراتية، مذكرة تفاهم مع منغوليا الداخلية وشركة "ننشيا تشاينا عرب إنفستمنت فاند مانجمنت انتربرايس" في المجالات الزراعية واستصلاح الأراضي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وجاء توقيع المذكرة على هامش الزيارة التي قام بها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جمهورية الصين الشعبية.



وستساعد الشركة الإماراتية باستصلاح الأراضي الزراعية الخاصة بزراعة الأعلاف في منغوليا الداخلية، والتي تصدر ما يقارب 25 في المئة من احتياجات السوق الصينية من الأعلاف، مع خطة مستقبلية للتوسع بالعملية لتصل إلى 30 في المئة من السوق الصينية في الفترة القادمة.



وتتطلع "الظاهرة" إلى الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في مجال الزرعة والري، والأبحاث ذات الصلة، وتحديدا في مجال زراعة الرز والبيوت الزجاجية.