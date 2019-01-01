بمناسبة العيد القومي للإسكندرية.. قافلة طبية شاملة مجانية لمدة أسبوع

يُنظم حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية، برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد، قافلة طبية متكاملة مجانًا للمواطنين، بمركز طب أسرة الجمرك بدءًا من يوم السبت المقبل، ويستمر لمدة أسبوع، وذلك بمناسبة الإحتفال بالعيد القومي لمدينة الإسكندرية.



وتشمل القافلة التخصصات الآتية؛ أطفال وأمراض نساء وباطنة وعظام وجلدية، بالإضافة إلى عيادة متخصصة للكشف المبكر عن أورام الثدي تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية المستمرة حاليًا بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات بنطاق الحي.



كما تتضمن القافلة توفير العلاج لكافة التخصصات الطبية المتواجدة بالمجان للمرضى، وتحويل الحالات المرضية للمستشفيات المتخصصة للعلاج، وتأتي الحملة بتنسيق إدارة اللجان والمجالس بالحي.



يذكر أن حالة من الطوارئ سادت محافظة الإسكندرية للاحتفال بالعيد القومي، وذلك يوم الجمعة المقبل، وتستمر لمدة خمسة أيام.