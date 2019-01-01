أبو إلياس والزراعي في أمسية شعرية ببيت الشعر في الأقصر غدا

ينظم بيت الشعر بمقره على طريق الكباش بالأقصر أمسية شعرية للشاعرين المصري أحمد حسن أبو إلياس، واليمني عبدالعزيز الزراعي، غدا الخميس.



يسبق الأمسية الشعرية حفل توزيع شهادات المشاركة والتقدير على الشعراء المنتسبين إلى دورة علوم العروض والقوافي التي ينظمها بيت الشعر من يوم ٢١ يوليو إلى ٢٥ يوليو.



يذكر أن أحمد حسن أبو الياس شاعر مصري فاز بجائزة البردة الإماراتية العالمية، ويقول في قصيدة له..



حُلْمٌ..

بِعَادُكَ عَنْهُ الآنَ يُلْغِزُهُ

كَالشَّطِّ

يُغْرِي غريقًا حِينَ يُعْجِزُهُ



سِرُّ التَّجَسُّدِ لَمْ يَعْرِفْهُ..

آخِرُهُ: أَنْ يُشْعِلَ الروحَ، عَنْ بُعْدٍ يُرَكِّزُهُ



كَأَنَّنِي هُوَ..

لَكِنْ بَعْثَرَاتُ رُؤًى تُصِيبُني..

فَهْوَ مِنِّي لا أُمَيِّزُهُ



حَرَّمْتُ خَمْرَ اشْتِيَاقِي أَنْ تُعَتِّقَهُ عَيْنَايَ..

لَكِنْ دَمْي سِرًّا يُجَوِّزُهُ



إِلَى الإِمَاراتِ..

حيْثُ الشِّعْرُ مُعْتَقَدٌ مُقَدَّسٌ، في جِدَارِ الْفَنِّ تَكْنِزُهُ



لَوْ كَانَ سُوقُ عُكَاظٍ ثَانِيًا..

لَرَأَوْا مِلْيُونَ نَابِغَةٍ -فِيهَا- يُجَهِّزُهُ



كَمْ فَتَّحَتْ وَرْدَةُ الْكُتَّابِ يُعْلِنُهَا غُصْنُ الإِمَارَاتِ.. إِبْدَاعٌ يُهَزْهِزُهُ



ومَوْسِمُ الْهِجْرَةِ الْخَضْرَا لأَجْنِحَةٍ شِعْرِيَّةٍ

طَبْعُهَا..

لا قَحْطَ يـُجـْــرِزُهُ



بحرٌ أبٌ كَمْ سَعَى بالسُّفْنِ بين صفَا مَجْدٍ وَمَرْوَةِ إِعْلامٍ يُعَزِّزُهُ



بِالْمَالِ؟

كَمْ مَالِكٍ قَفْرٌ؛…

أَكُلُّ دَمٍ -إلا دَمَ الظبْيِ- مِنْهُ الْمِسْكُ نفْرِزُهُ؟!



سَحَابَةٌ مَاؤُهَا يُحْيِي…

وَتُشْبِهُهَا أُخْرَى لَهَا الْمَوْتُ شُغْلٌ سَوْفَ تُنْجِزُهُ

….

مَا بِي؟!

أَسِيلُ عَلَى سَطْرِي بِعَاطِفَتِي الزَّرْقَا..

بِــــ(زَايٍ) شَبَابٍ؛ مَنْ يُعَجِّزُهُ؟!

