الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

أبو إلياس والزراعي في أمسية شعرية ببيت الشعر في الأقصر غدا

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:51 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
ads
ينظم بيت الشعر بمقره على طريق الكباش بالأقصر أمسية شعرية للشاعرين المصري أحمد حسن أبو إلياس، واليمني عبدالعزيز الزراعي، غدا الخميس.

يسبق الأمسية الشعرية حفل توزيع شهادات المشاركة والتقدير على الشعراء المنتسبين إلى دورة علوم العروض والقوافي التي ينظمها بيت الشعر من يوم ٢١ يوليو إلى ٢٥ يوليو.

يذكر أن أحمد حسن أبو الياس شاعر مصري فاز بجائزة البردة الإماراتية العالمية، ويقول في قصيدة له..

حُلْمٌ..
بِعَادُكَ عَنْهُ الآنَ يُلْغِزُهُ
كَالشَّطِّ
يُغْرِي غريقًا حِينَ يُعْجِزُهُ

سِرُّ التَّجَسُّدِ لَمْ يَعْرِفْهُ..
آخِرُهُ: أَنْ يُشْعِلَ الروحَ، عَنْ بُعْدٍ يُرَكِّزُهُ

كَأَنَّنِي هُوَ..
لَكِنْ بَعْثَرَاتُ رُؤًى تُصِيبُني..
فَهْوَ مِنِّي لا أُمَيِّزُهُ

حَرَّمْتُ خَمْرَ اشْتِيَاقِي أَنْ تُعَتِّقَهُ عَيْنَايَ..
لَكِنْ دَمْي سِرًّا يُجَوِّزُهُ

إِلَى الإِمَاراتِ..
حيْثُ الشِّعْرُ مُعْتَقَدٌ مُقَدَّسٌ، في جِدَارِ الْفَنِّ تَكْنِزُهُ

لَوْ كَانَ سُوقُ عُكَاظٍ ثَانِيًا..
لَرَأَوْا مِلْيُونَ نَابِغَةٍ -فِيهَا- يُجَهِّزُهُ

كَمْ فَتَّحَتْ وَرْدَةُ الْكُتَّابِ يُعْلِنُهَا غُصْنُ الإِمَارَاتِ.. إِبْدَاعٌ يُهَزْهِزُهُ

ومَوْسِمُ الْهِجْرَةِ الْخَضْرَا لأَجْنِحَةٍ شِعْرِيَّةٍ
طَبْعُهَا..
لا قَحْطَ يـُجـْــرِزُهُ

بحرٌ أبٌ كَمْ سَعَى بالسُّفْنِ بين صفَا مَجْدٍ وَمَرْوَةِ إِعْلامٍ يُعَزِّزُهُ

بِالْمَالِ؟
كَمْ مَالِكٍ قَفْرٌ؛…
أَكُلُّ دَمٍ -إلا دَمَ الظبْيِ- مِنْهُ الْمِسْكُ نفْرِزُهُ؟!

سَحَابَةٌ مَاؤُهَا يُحْيِي…
وَتُشْبِهُهَا أُخْرَى لَهَا الْمَوْتُ شُغْلٌ سَوْفَ تُنْجِزُهُ
….
مَا بِي؟!
أَسِيلُ عَلَى سَطْرِي بِعَاطِفَتِي الزَّرْقَا..
بِــــ(زَايٍ) شَبَابٍ؛ مَنْ يُعَجِّزُهُ؟!
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بشأن سيارات ذوى الإعاقة

منذ أقل من ساعتين

سنتان بالكامل.. فتاة تغسل شعرها بالماء فقط مرة كل بضعة أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

أشرف زكي لـ"الدستور": "فاروق الفيشاوي بخير"

منذ حوالي 6 ساعات

"بتروتريد" توافق على منح العاملين سلفة المدارس

ads

الصور

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

image description

نجوم الفن في جنازة والدة يسرا

image description

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان والدة يسرا

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي بالدوري

رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري

أشرف زكي لـ"الدستور": "فاروق الفيشاوي بخير"

yalla shoot ماتش الزمالك والإسماعيلى الآن بث مباشر في الدوري المصري

ستوديو

تنكر زهرة العلا كان بوابتها لدخول عالم الفن.. تعرف على قصتها

بسبب أعراض الاكتئاب.. الطبيب يسمح لريهام سعيد بالعودة إلى حياتها

ديانا كرزون في المؤتمر الصحفي قبل مهرجان "جرش"

مارتن لاسارتي يوضح موقفه من البقاء مع الأهلي الموسم المقبل (فيديو)

ads

رياضة

والد ديوكوفيتش: نهائى ويمبلدون شهد "أجواء عدائية"

رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري

أزارو: الأهلي علمنا أن العبرة بالخواتيم

حسين الشحات: جماهير الأهلى البطل الحقيقي للدورى

الرئيس نيوز

نص "البيان رقم واحد" للانقلاب الفاشل في السودان

مسؤول بصندوق النقد: برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المصري ينتهي في نوفمبر

ماذا قال علاء مبارك عن فيديو "التقطّيع" لوزيرة الهجرة؟

اعتقال نقيب الصحفيين السودانيين

منوعات

السياح الخليجيون يتدفقون إلى سوتشي الروسية

وفاة شاب في بث مباشر بعد تحدي "أكل الحشرات السامة"

حسناء روسية تقدم هدية غير متوقعة لرئيس وزراء اليابان

سنتان بالكامل.. فتاة تغسل شعرها بالماء فقط مرة كل بضعة أشهر

كشكول

٨٨.٠٣٪؜ نسبة النجاح "بملاحق" اعدادية الجيزة

٨٨.٠٣٪؜ نسبة النجاح "بملاحق" اعدادية الجيزة

غدًا.. إعلان نتائج أول دفعة من تظلمات الثانوية العامة

بالصور.. حفل لتكريم المعلمين المتميزين في القاهرة الجديدة

إسلام سياسي

خليفة حفتر: قريبا سنحتفل بتحرير العاصمة طرابلس

إخواني منشق: الإلحاد والإرهاب نتيجة طبيعة لتأثير أفكار الجماعة على شبابها

الانشقاقات تضرب حزب أردوغان.. وباحث سياسي يوضح الأسباب

قيادي بالدعوة السلفية: لسنا دولة داخل مصر كـ"الإخوان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
جلال حمام
أكاذيب مُراسل وصدق فنان
صفوت البياضي
النزول على سطح القمر
المزيد

الثقافة

أبو إلياس والزراعي في أمسية شعرية ببيت الشعر في الأقصر غدا

"اتحاد الناشرين" يناقش فتح أسواق جديدة للكتاب المصري بإفريقيا.. 30 يوليو

عرض "مكتوبلي أغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية أول أغسطس

أمسية ببيت الشعر العربي عن شعر ثورة يوليو.. غدا

صفحتنا ع الفيس بوك