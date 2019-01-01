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عالم

مبعوث ترامب يسخر من "القانون الدولي" في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:50 م
ترامب
ترامب
سارة الشلقاني
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سخر جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، من العودة إلى القانون الدولي كمرجعية لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وقال جرينبلات: "لن يتم حل هذا النزاع بالرجوع إلى القانون الدولي عندما يكون هذا القانون غير حاسما، لقد سمعنا جميعا حججا مقنعة تدعي أن القانون الدولي يقول شيئًا ما أو نحو ذلك أو عن ذلك الجانب من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني (...) لذلك يمكننا قضاء سنوات وسنوات في مناقشة ماهية القانون، وعما إذا كان قابلًا للتنفيذ، وإطالة المعاناة المستمرة، أو يمكن أن نعترف بعدم جدوى هذا النهج".

ونشرت وكالة "سما" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، كلمة جرينبلات خلال الجلسة الشهرية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت أمس الثلاثاء.

وزعم جرينبلات، في وقت سابق، أن واشنطن لن تدفع أي طرف، سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين، إلى قبول خطتها للسلام، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".
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