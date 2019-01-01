"الموانئ الكويتية": تنسيق خليجي عربي لتأمين سلامة حركة السفن

أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، رئيس اتحاد الموانئ العربية الشيخ يوسف عبدالله الصباح اليوم الأربعاء، وجود تنسيق خليجي - عربي لتأمين سلامة حركة السفن في مياه الخليج.

وأوضح الشيخ يوسف الصباح - في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الذي أقامته المؤسسة في مكتبة الكويت الوطنية، لعرض مشروعاتها في رؤية الكويت (كويت جديدة 2035) على القطاع الخاص المحلي والدولي - أن تأثير التطورات والتصعيد الأخير في المنطقة، والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية كان طفيفا على حركة الموانئ الكويتية، مشيرا إلى وجود خطط بديلة لأي تطورات في المنطقة.

ولفت إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية تقوم - ضمن خطة أمنية شاملة في الكويت - بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وهي وزارة الدفاع ممثلة في القوات البحرية، ووزارة الداخلية، وأمن الموانئ وأمن المنشآت؛ وذلك بعد التصعيد الأخير في المنطقة.