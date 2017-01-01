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منوعات

حسناء روسية تقدم هدية غير متوقعة لرئيس وزراء اليابان

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:48 م
جريدة الدستور
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حلت البطلة الأوليمبية للتزحلق الفني على الجليد الروسية، آلينا زاجيتوفا، ضيفة على رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عقب تتويجها بذهبية بطولة العالم المقامة حاليا في اليابان.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن شينزو آبي، قوله لدى استقباله البطلة الروسية: "أنا سعيد جدا لاستقبالك في مقر إقامتي. أريد أن أهنئكم على نجاحكم في التزلج على الجليد. ويسرني أيضا أن أرى كيف يكبر ماسارو (كلبها). وينتظر سكان ولاية أكيتا بفارغ الصبر متى ستستطيعين أنت وماسارو القدوم إلى موطنه التاريخي".

وأهدت الرابطة اليابانية للحفاظ على نقاء سلالة فصيلة كلاب "أكيتا إينو"، جروا صغيرا للبطلة الروسية، بعد أن علمت الرابطة بحلمها بامتلاك كلب من هذه الفصيلة، وجرت عملية التسليم في فندق "ميتروبول" في موسكو، بحضور آبي وزوجته، وكان ذلك عقب فوز الروسية بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 2018، بمدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، وكانت تبلغ 15 عاما من عمرها.

وشكرت زاغيتوفا رئيس الوزراء الياباني، وأوضحت أن الكلب لا يتحمل الرحلات الجوية، وتود نقل ماسارو في المقصورة، وليس في مكان الأمتعة. ووعد شينزو آبي بتسوية هذه القضية، وأهدته كلبا "لعبة" من نفس فصيلة "أكيتا إينو"، وعلق الياباني على الهدية مبتسما: "هذه اللعبة بدلا من ماسارو".
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