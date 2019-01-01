إصابة أسينسيو تربك حسابات أرسنال بشأن ضم داني سيبايوس

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن مشاعر القلق بدأت تتسرب إلى نفس المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، أوناي ايمري، بعد إصابة ماركو أسينسيو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في وقت سابق اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.



وأوضحت صحيفة "أ س" الإسبانية أن شعور ايمري بالقلق يرجع إلى خوفه من فشل صفقة انضمام لاعب ريال مدريد داني سيبايوس الذي كان يقترب بشدة من الانضمام لصفوف أرسنال خلال الساعات الأخيرة، إلا أن إصابة أسينسيو قد تدفع النادي الملكي ومديره الفني زين الدين زيدان إلى التراجع عن اتمام هذه الصفقة.



وقال ايمري عقب المباراة: "هدفنا كان إنهاء المباراة بدون إصابات، ربما تكون إصابة أسينسيو خطيرة، إنها أخبار سيئة بالنسبة لهم ولنا".



وكان ريال مدريد قد أعلن إصابة أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وغضروف الركبة اليسرى، مما يستدعي غيابه لستة أشهر، على أقل تقدير.



يذكر أن سيبايوس يتواجد في الوقت الحالي بإنجلترا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله لأرسنال.



وبعد إصابة أسينسيو ورحيل سيبايوس، في حال نجاح صفقة انتقاله لأرسنال، سيتبقى لريال مدريد في منطقة وسط الملعب كل من لوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وايسكو وتوني كروس وكارلوس كاسميرو.



وبذلك سيكون على ريال مدريد التعاقد مع لاعب جديد في وسط الملعب، حيث أشارت "أ س" في هذا الصدد إلى أن الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، هو أكثر اللاعبين المفضلين بالنسبة لزيدان لشغل هذا المركز الوقت الراهن.