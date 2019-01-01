أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي بالدوري

أهدى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي درع بطولة الدوري الممتاز لجماهير وعشاق النادى الأهلي ومجلس إدارته بعد حسم الفوز بالدرع اليوم للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.



وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميا، الفوز ببطولة الدوري الممتاز بعد تغلبه على "المقاولون العرب" بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد برج العرب.



وقال عبدالحفيظ - عقب المباراة - "أتمنى أن يكون الموسم المقبل بدون أية تراشقات، سامحت الجميع نحن اليوم أبطال الدورى وسنفرح اليوم ونبدأ الإعداد لمواجهة الزمالك من غد".



من جانبه، هنأ مروان محسن مهاجم الأهلي جماهير الفريق الأحمر، قائلا "مبروك لجمهور الأهلي، البطولة كانت صعبة ومهمة، والحمدلله حققنا الفوز بها في النهاية".



بدوره أهدى طارق سليمان اللقب إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس الإدارة، مهنئا جماهير النادى وقال: نجحنا في الفوز والتتويج وأهدي الفوز لمجلس الإدارة والكابتن الخطيب، مضيفا أن بطولة الموسم الحالي من أفضل البطولات وأهمها، معتبرا أن مباراة الزمالك المقبلة والمقررة يوم الأحد القادم "بطولة أخرى".