مؤتمر طبي يفتح باب الأمل أمام المصابين بفيروس "اتش آي في" بالمكسيك

قال خبراء في مؤتمر لجمعية الايدز الدولية في مكسيكو سيتي إن تقدما مهما تحقق في تطوير علاج وتكنولوجيات للوقاية من فيروس "اتش اي في".



وقال رئيس المؤتمر انتون بوزنياك قبيل اختتام فعاليات المؤتمر، الذي شارك فيه 5 آلاف خبير من 140 دولة اليوم الأربعاء "في النهاية، التقدم الذي نراه في العلم يستهدف منح المصابين بفيروس اتش اي في المزيد من الخيارات".



وقال يورجن روكستروه، رئيس الجمعية الاكلينيكية الأوروبية للايدز "هذه مجموعة كبيرة من الأخبار الجيدة".



وكان روكستره قد قال في بداية المؤتمر يوم الأحد "يمكن نظريا على الأقل إنهاء وباء اتش آي في".



وقال المنظمون في بيان إن الدراسات التي تم الكشف عنها في المؤتمر تسلط الضوء على "التقدم الذي يمكن أن يغير بشكل كامل المنظر العام للوقاية من اتش اي في".