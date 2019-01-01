جرينبلات: "الإجماع الدولي" لن يحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل

نشرت وكالة "سما" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، كلمة جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، خلال جلسة مجلس الأمن، التي عقدت أمس الثلاثاء.



وقال جرينبلات إن القضية الفلسطينية لن تحل على أساس الإجماع الدولي، زاعما أن الأخير يعيق الوصول إلى حل بين الجانبين.



وأضاف جرينبلات، في وقت سابق، أن واشنطن لن تدفع أي طرف، سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين، إلى قبول خطتها للسلام، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".



وأوضح أن الخطة الأمريكية لا تتعامل مع مصطلح حل الدولتين، موضحًا أن الولايات المتحدة لن تقدم أي ضمانات بخلاف الجهود لإزالة المعوقات، كما يجب أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات.