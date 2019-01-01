ستاندرد أند بورز وناسداك يسجلان مستويات إغلاق قياسية مرتفعة

سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع مستويات إغلاق قياسية مرتفعة اليوم الأربعاء، بعد تصريحات تبعث على الاطمئنان من تكساس انسترمنتس عن الطلب العالمي على الرقائق مما أضعف أثر نتائج ضعيفة من بوينج وكاتربلر.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 81.44 نقطة بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 27267.75 نقطة، في حين زاد ستاندرد اند بورز 13.97 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 3019.44 نقطة، وارتفع ناسداك 69.69 نقطة أو 0.84 بالمئة مسجلا 8321.09 نقطة.