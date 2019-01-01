تراجع هامش أرباح "فاليو" الفرنسية لمكونات السيارات خلال النصف الأول

أعلنت شركة صناعة مكونات السيارات الفرنسية "فاليو" اليوم، تراجع هامش أرباح تشغيلها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3ر5% مقابل 7ر7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



في الوقت نفسه، أبقت الشركة المتخصصة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية على توقعاتها لهامش أرباح العام الحالي، والذي يتراوح بين 8ر5% و5ر6%، مع تحسن الأرباح والتدفقات النقدية الحرة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة الفرنسية أبقت على توقعات أرباحها للعام الحالي، ككل رغم الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة السيارات العالمية.



من ناحيته، قال "جاك أشينبرويش" الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" والذي يقارنه البعض مع "جيف بيزو" رئيس ومؤسس شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" من حيث تحسين أداء سهم الشركة، إنه في حين أبقت "فاليو" على أهدافها، فإنه من الصعب تقديم توقعات دقيقة بشأن نتائج

الفترة المقبلة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الشركة انكماش سوق السيارات العالمية خلال العام الحالي بنسبة 4% وليس بنسبة 1% كما كانت تتوقع في وقت سابق.